Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: количество погибших растет

Днем 17 января российские военные ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате ракетной атаки количество погибших возросло до четырех.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"По информации сейчас (13:219 — Ред.) в Кривом Роге — четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали — это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет", — говорится в сообщении.

Он уточнил, что порнные находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают необходимую помощь.

По словам Лисака, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка. Больше деталей чиновник не сообщил.

Заметим, что ранее руководитель МВА Александр Вилкул сообщал, что известно о трех погибших, а также трех раненых. По его словам, погибли "гражданские люди, которые просто были во дворе своего пятиэтажного дома".

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Кривом Роге произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали город. Были повреждены учебное заведение и жилая застройка.

Россияне атаковали Кривой Рог

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