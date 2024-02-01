Россияне ударили баллистикой по Николаевщине: произошло отключение света

За прошедшие сутки, 31 января, российские войска четыре раза ударили баллистикой по Николаевской области. В результате атак произошли отключения света.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.

По его словам, вероятно, оккупационные войска ударили по Николаевщине ракетами "Искандер-М" и С-300.

В результате российских ударов повреждены объект инфраструктуры и сеть электроснабжения.

"Поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. В результате этого, без электроэнергии осталось более 400 потребителей, работы по восстановлению продолжаются", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что накануне россиян из минометов обстреляли акваторию Очаковской общины, пострадавших нет. Кроме того, враг обстреливал из артиллерии Куцурубскую общину, а в течение дня направил туда пять FPV-дронов.

Как сообщалось, ночью против 1 февраля "хлопок" произошел во временно оккупированном Донецке. В части временно оккупированного города исчез свет.

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