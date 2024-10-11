Россияне ударили баллистикой по Одесской области: есть погибшие и много раненых (фото)

В ночь на 11 октября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток. Ранения получили десять человек.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.

"Спасатели ГСЧС спасли четыре человека. Еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", — говорится в сообщении чиновника.

Кроме того, десять человек получили ранения и травмы. Девять человек госпитализировали в медучреждение. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.

ФОТО:

Последствия ракетного удара по Одесской области 11 октября. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Последствия ракетного удара по Одесской области 11 октября. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Последствия ракетного удара по Одесской области 11 октября. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Как сообщалось, ночью 11 октября Киев атаковали дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все враждебные БПЛА.

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