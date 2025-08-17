Россияне ударили баллистикой по жилой застройке Харькова: есть пострадавшие

Столб дыма

Российские войска ударили по жилой застройке Харькова. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, враг ударил баллистическую ракету по жилой многоквартирной застройке Индустриального района.

«Предварительно есть пострадавшие. Детали уточняем», — отметил он.

Терехов отметил, что прилет произошел среди многоэтажек. По меньшей мере, у 6 из них выбиты окна.

Как детализировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по Харькову ранения получили 13-летняя девочка и 21-летняя женщина.

Позже стало известно, что также пострадала 60-летняя женщина.

«44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова», — уточнил Синегубов.

Добавляется, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. На месте работают соответствующие службы.

Ранее в Харькове дрон попал в мебельный магазин. К сожалению, есть потерпевшие.

Так, 5 пострадавших в результате вражеского удара находились под наблюдением медиков в больнице. «Все — в среднем состоянии тяжести. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.