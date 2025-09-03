- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9020
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили беспилотниками по Луцку: какие последствия
Россияне атаковали Волынь беспилотниками, обошлись без пострадавших и погибших.
Ночью на 3 сентября российская армия ударила по Луцку беспилотниками. Из-за ночной атаки есть разрушение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
"Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя значительное количество БпЛА", - подчеркнул мэр.
Известно о разрушении гаражей и хозяйственной постройки. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль.
Впоследствии глава Волынской ОВА Иван Рудницкий добавил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.
"В результате падения обломков были возгорания отдельных хозяйственных построек, автомобиля и сухой травы. В настоящее время пожар ликвидирован", - отметил чиновник.
Напомним, ночью Львов атаковали "Шахеды". По информации местных властей, россияне запустил в направлении города около 15 беспилотников. Частично разрушено одно из складских помещений. Информации о потерпевших нет.