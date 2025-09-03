Россияне ударили беспилотниками по Луцку: какие последствия

Беспилотник. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на 3 сентября российская армия ударила по Луцку беспилотниками. Из-за ночной атаки есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя значительное количество БпЛА", - подчеркнул мэр.

Известно о разрушении гаражей и хозяйственной постройки. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль.

Впоследствии глава Волынской ОВА Иван Рудницкий добавил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.

"В результате падения обломков были возгорания отдельных хозяйственных построек, автомобиля и сухой травы. В настоящее время пожар ликвидирован", - отметил чиновник.

Напомним, ночью Львов атаковали "Шахеды". По информации местных властей, россияне запустил в направлении города около 15 беспилотников. Частично разрушено одно из складских помещений. Информации о потерпевших нет.

