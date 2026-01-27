Россияне ударили беспилотником по поезду на Харьковщине: что известно

Поезд / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

В Барвенковской общине Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника. Есть раненые.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

По словам Олега Синегубова, в результате попадания вражеского БПЛА возник пожар.

«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», — отметил глава ОВА.

По сообщению вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, по предварительным данным, враг выпустил по железнодорожному составу три дрона типа Shahed. Зафиксировано попадание перед тепловозом и непосредственно в пассажирский вагон, что привело к возгоранию.

Россия атаковала поезд в Харькове 27 января. / © Алексей Кулеба

«На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщил Алексей Кулеба.

Также добавил, для пассажиров атакованного рейса, а также для тех, кто ожидал этого поезда на других станциях, власти организуют резервные автобусы. Координация помощи продолжается в реальном времени.

Напомним, днем 27 января в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона. Россия атаковала Киевский район беспилотником «Молния».

К слову, в понедельник, 26 января, вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.