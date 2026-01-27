- Дата публикации
Россияне ударили беспилотником по поезду на Харьковщине: что известно
В Харьковской области оккупанты атаковали пассажирский поезд. Есть двое раненых.
В Барвенковской общине Харьковской области пассажирский поезд попал под удар российского беспилотника. Есть раненые.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .
По словам Олега Синегубова, в результате попадания вражеского БПЛА возник пожар.
«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», — отметил глава ОВА.
По сообщению вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, по предварительным данным, враг выпустил по железнодорожному составу три дрона типа Shahed. Зафиксировано попадание перед тепловозом и непосредственно в пассажирский вагон, что привело к возгоранию.
«На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщил Алексей Кулеба.
Также добавил, для пассажиров атакованного рейса, а также для тех, кто ожидал этого поезда на других станциях, власти организуют резервные автобусы. Координация помощи продолжается в реальном времени.
Напомним, днем 27 января в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона. Россия атаковала Киевский район беспилотником «Молния».
К слову, в понедельник, 26 января, вечером российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к масштабному обесточению региона.