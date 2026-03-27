Россияне ударили боевым дроном по детской больнице (фото)

Последствия удара по Херсону / © Полиция Херсонской области

В Херсоне войска РФ атаковали ударным дроном детскую больницу: взрывотехники полиции обезвредили беспилотник.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в соцсетях и обнародовала соответствующие фото.

«Сегодня утром, 27 марта, враг нанес очередной коварный удар по Херсону. Дроном типа „Молния“ враг атаковал детскую больницу в Днепровском районе города», — говорится в сообщении.

Вражеский беспилотник, как уточнили в полиции, влетел в одно из окон и не взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрывотехники полиции Херсона оперативно прибыли на место и осмотрели остатки дрона и взрывного устройства, сделанного из противотанковой мины. Опасную находку изъяли для уничтожения на спецплощадке. В настоящее время правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Последствия удара по детской больнице в Херсоне / © Полиция Херсонской области

Последствия российских обстрелов в Херсонской области

В Херсонской области в результате российских обстрелов погибла женщина, еще один мужчина травмировался из-за подрыва на мини.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в Facebook.

Последствия российских обстрелов в Херсонской области / © Полиция Херсонской области

Российская армия продолжает нанести целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины. За прошедшие сутки оккупационные войска атаковали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов и БпЛА разных типов.

Под огненным поражением врага находились Херсон, Садовое, Приднепровское, Новодмитровка, Софиевка, Антоновка, Дарьевка, Зимовник, Днепровское, Молодежное, Белозерка, Янтарное, Огромное, Разлив, Томина Балка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Надежда Нововоронцовка, Новорайск, Осокоровка, Любимовка, Раковка, Крещеновка, Надеевка, Казацкое, Веселое.

В результате обстрелов повреждения получили два многоквартирных и 10 частных домов, объект критической инфраструктуры, административное здание, автомобиль.

Из-за сброса боеприпасов с беспилотников получили повреждения три частных дома в Антоновке, автомобиль в Нововоронцовке.

В Бериславе 51-летний местный житель наступил на неизвестное взрывное устройство, которое сдетонировало. У мужчины травма ноги.

Днем из артиллерии войска России избивали по Днепровскому району Херсона. В результате удара смертельные ранения получила 66-летняя женщина. В результате дальнейших артобстрелов повреждено административное здание.

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА повреждены три частных дома.

Вечером оккупанты направили ударные беспилотники на два многоквартирных дома, поврежденных.

Раньше мы писали о том, как в Херсоне русский дрон встроил по маршрутке с людьми. В результате вражеской атаки пострадал водитель и пассажиры.