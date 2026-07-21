- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 772
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили бомбами по областному центру Украины: город в огне, есть жертва (фото, видео)
Из-за вражеской атаки УАБами в городе горят дома, квартиры в них и машины.
Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами 21 июля. Зафиксированы разрушения, жертва и раненый человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилым кварталам областного центра. Зафиксированы повреждения домов, нежилых помещений и автомобилей. Вспыхнули пожары.
По предварительным данным, из-за вражеской атаки погиб человек, еще один человек получил ранения.
Последствия атаки на Запорожье 21 июля (5 фото)
Напомним, 20 июля российские захватчики также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, погиб человек, еще пятеро пострадали.