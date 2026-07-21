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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
772
Время на прочтение
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Россияне ударили бомбами по областному центру Украины: город в огне, есть жертва (фото, видео)

Из-за вражеской атаки УАБами в городе горят дома, квартиры в них и машины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар в Запорожье после российской атаки 21 июля

Пожар в Запорожье после российской атаки 21 июля

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами 21 июля. Зафиксированы разрушения, жертва и раненый человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилым кварталам областного центра. Зафиксированы повреждения домов, нежилых помещений и автомобилей. Вспыхнули пожары.

По предварительным данным, из-за вражеской атаки погиб человек, еще один человек получил ранения.

Последствия атаки на Запорожье 21 июля (5 фото)

атака на Запоріжжя 21 липня_3 / © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_1 / © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_4 / © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_2 / © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_5 / © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Последствия атаки на Запорожье 21 июля

Напомним, 20 июля российские захватчики также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, погиб человек, еще пятеро пострадали.

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Дата публикации
Количество просмотров
772
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