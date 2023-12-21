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Россияне ударили бомбами по шахтам Донецка: есть погибшие и раненые

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне ударили бомбами по шахтам Донецка: есть погибшие и раненые

Ракетный удар РФ по Селидову в Донецкой области. / Фото: ГСЧС Украины

Оккупанты продолжают атаковать Донетчину.

Российские оккупанты ударили бомбами по шахтам Торецкая в Донецкой области. В результате атаки погибли трое гражданских, еще пятеро — ранены.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Сети.

На момент удара под землей находились 32 горняка. Теперь их уже подняли на поверхность.

"На территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. Два человека погибли, трое — ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование", — говорится в сообщении.

Полиция проводит следственные действия, возбуждено уголовное производство.

Напомним, во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области днем 21 декабря произошли громкие взрывы, которые "слышит весь город".

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Дата публикации
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