Россияне ударили БпЛА о многоэтажках в Днепре: что известно (фото)

Ночью в пятницу, 23 февраля, российские оккупанты ударили беспилотниками по Днепру. Произошло попадание по многоэтажке и предприятию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. В разбитом доме удлиняют поиски людей, которые могут быть под завалами", — говорится в сообщении.

В результате атаки БпЛА по областному центру пострадали восемь человек. Двое – остаются в медучреждении в состоянии средней тяжести. Остальные потерпевшие будут лечиться амбулаторно.

По словам Лысака, силы ПВО уничтожили пять беспилотников: по два — в Синельниковском и Днепровском районах, а один — в Новомосковском.

Фото последствий

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки беспилотников по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольщину: райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Повреждены два предприятия и три частных дома, а также линии электропередач. Люди целые. не пострадали.

Атакая дронов на Днепр

Воздушная тревога, связанная с угрозой российских БПЛА, продолжалась в днепропетровской области с 23:35 22 февраля до 01:43 23 февраля. Во время тревоги стало известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре.

Сначала власти проинформировали о четырех пострадавших, а впоследствии в ОВА добавили, что возросло количество пострадавших. В городе количество пострадавших возросло до восьми человек.

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