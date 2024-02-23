Россияне ударили БпЛА о многоэтажках в Днепре: что известно (фото)

Поиски людей продолжаются.
Ночью в пятницу, 23 февраля, российские оккупанты ударили беспилотниками по Днепру. Произошло попадание по многоэтажке и предприятию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"К сожалению, попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. В разбитом доме удлиняют поиски людей, которые могут быть под завалами", — говорится в сообщении.
В результате атаки БпЛА по областному центру пострадали восемь человек. Двое – остаются в медучреждении в состоянии средней тяжести. Остальные потерпевшие будут лечиться амбулаторно.
По словам Лысака, силы ПВО уничтожили пять беспилотников: по два — в Синельниковском и Днепровском районах, а один — в Новомосковском.
Фото последствий
Кроме того, глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольщину: райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Повреждены два предприятия и три частных дома, а также линии электропередач. Люди целые. не пострадали.
Атакая дронов на Днепр
Воздушная тревога, связанная с угрозой российских БПЛА, продолжалась в днепропетровской области с 23:35 22 февраля до 01:43 23 февраля. Во время тревоги стало известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре.
Сначала власти проинформировали о четырех пострадавших, а впоследствии в ОВА добавили, что возросло количество пострадавших. В городе количество пострадавших возросло до восьми человек.