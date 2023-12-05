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Россияне ударили четырьмя ракетами по Селидову: разрушены дома и учебное заведение (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне ударили четырьмя ракетами по Селидову: разрушены дома и учебное заведение (фото)

Армия РФ ударила по Селидову. / Фото: Национальная полиция Украины

Обошлось без пострадавших.

После полуночи 5 декабря российская оккупационная армия четырьмя ракетами россияне ударили по Селидову в Донецкой области. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Сегодня в 01:00 войска РФ нанесли ракетные удары по центру города. По предварительной информации, пострадавших нет. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки оккупационной армии разрушено учебное заведение, повреждены два админздания, два частных предприятия, многоквартирные дома, автомобили", — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что оставаться в населенных пунктах, расположенных вблизи линии фронта, опасно, а потому призывают людей к эвакуации.

По информации Министерства внутренних дел, оккупанты ударили по городу ракетами С-300. Враг выпустил четыре воздушных цели по центру города.

Россияне выпустили по Селидову четыре ракеты. / © Национальная полиция Украины
Россияне выпустили по Селидову четыре ракеты. / Фото: Национальная полиция Украины
оккупанты ночью 5 декабря ударили по центру Селидово. / © Национальная полиция Украины
оккупанты ночью 5 декабря ударили по центру Селидово. / Фото: Национальная полиция Украины
Россияне атаковали город в Донецкой области ракетами С-300. / © Национальная полиция Украины
Россияне атаковали город в Донецкой области ракетами С-300. / Фото: Национальная полиция Украины
Армия РФ четырьмя ракетами россияне ударили по Селидову в Донецкой области / © Национальная полиция Украины
Армия РФ четырьмя ракетами россияне ударили по Селидову в Донецкой области / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300. Воздушные силы информировали, что зенитные ракеты оккупационная армия направила по гражданским объектам Донбасса.

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Дата публикации
Просмотры
405
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