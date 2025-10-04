Россияне ударили дронами и баллистикой: сколько воздушных целей уничтожила ПВО

Ракетный удар. / © Associated Press

В ночь на субботу, 4 октября, российская армия запустила по Украине 109 БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Также россияне ударили тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО уничтожили 73 дрона.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны", - подчеркнули военные.

Впрочем, произошло попадание трех ракет и 36 ударных БПЛА на 21 локацию. Падение отломков зафиксировано на четырех локациях.

Отмечается, что россияне атаковали беспилотниками по направлениям Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарское и Миллерово. Пуски баллистики оккупанты совершили из Ростовской и Воронежской областей.

Напомним, этой ночью враг атаковал Чернигов . В городе во время обстрела беспилотниками раздались взрывы. В результате дроновой атаки РФ в областном центре возникли пожары.

Известно, что РФ ударила по нескольким объектам электроснабжения в Черниговской области. Повреждены несколько важных объектов электроснабжения. Тысячи людей остались без света из-за аварийных отключений.

