Россияне ударили дронами по Черниговщине: какие последствия
Российские войска 15 октября атаковали Черниговскую область. К счастью, обошлось без погибших.
Ночью 15 октября Черниговщина снова находилась под атакой русских дронов. Есть попадание и разрушение.
Об этом сообщает ГСЧС.
Армия РФ попала в двух районах
По данным ведомства, пострадали Черниговский и Новгород-Северский район.
Так, в Чернигове дрон вызвал пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. А в Семеновке БПЛА российских окупантов попал в жилой дом.
«Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет», — заверили в ГСЧС.
Напомним, 11 октября РФ атаковала Черниговскую область беспилотниками. Есть погибшие.
Известно, что в Семеновском обществе РФ атаковала служебные авто облэнерго — погиб один работник. Еще четверо получили ранения. Также дроны попали по объектам инфраструктуры в Нежинском районе. Вспыхнул пожар. В Новгород-Северском же районе БпЛА "прилетел" по зданию.