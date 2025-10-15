Россияне ударили дронами по Черниговщине: какие последствия

Атака на Черниговщину

Ночью 15 октября Черниговщина снова находилась под атакой русских дронов. Есть попадание и разрушение.

Об этом сообщает ГСЧС.

Армия РФ попала в двух районах

По данным ведомства, пострадали Черниговский и Новгород-Северский район.

Так, в Чернигове дрон вызвал пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. А в Семеновке БПЛА российских окупантов попал в жилой дом.

«Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет», — заверили в ГСЧС.

Напомним, 11 октября РФ атаковала Черниговскую область беспилотниками. Есть погибшие.

Известно, что в Семеновском обществе РФ атаковала служебные авто облэнерго — погиб один работник. Еще четверо получили ранения. Также дроны попали по объектам инфраструктуры в Нежинском районе. Вспыхнул пожар. В Новгород-Северском же районе БпЛА "прилетел" по зданию.