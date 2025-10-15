ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили дронами по Черниговщине: какие последствия

Российские войска 15 октября атаковали Черниговскую область. К счастью, обошлось без погибших.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Черниговщину

Атака на Черниговщину

Ночью 15 октября Черниговщина снова находилась под атакой русских дронов. Есть попадание и разрушение.

Об этом сообщает ГСЧС.

Армия РФ попала в двух районах

По данным ведомства, пострадали Черниговский и Новгород-Северский район.

Так, в Чернигове дрон вызвал пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. А в Семеновке БПЛА российских окупантов попал в жилой дом.

«Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет», — заверили в ГСЧС.

Напомним, 11 октября РФ атаковала Черниговскую область беспилотниками. Есть погибшие.

Известно, что в Семеновском обществе РФ атаковала служебные авто облэнерго — погиб один работник. Еще четверо получили ранения. Также дроны попали по объектам инфраструктуры в Нежинском районе. Вспыхнул пожар. В Новгород-Северском же районе БпЛА "прилетел" по зданию.

Дата публикации
Количество просмотров
242
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie