Украина
359
1 мин

Россияне ударили дронами по Черниговщине: вспыхнули масштабные пожары (фото)

Спасателям на Черниговщине пришлось работать в чрезвычайно сложных условиях, поскольку враг устраивал повторные обстрелы по местам возгорания.

Ирина Лабьяк
Ликвидация последствий атаки на Черниговскую область

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками. Из-за ударов возникли пожары на объекте инфраструктуры и на территории предприятия.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Из-за ударов российскими дронами в Чернигове произошло возгорание на объекте инфраструктуры.

В городе Корюковка вспыхнул пожар на территории предприятия. По разным адресам загорелись ангары и склад готовой продукции.

Оккупанты устраивали повторные обстрелы по местам пожара и это усложняло работу спасателей. Но, несмотря на чрезвычайно сложные условия, пожарные оперативно локализовали все очаги возгорания.

На месте также работали пиротехнические подразделения ГСЧС.

Напомним, российские захватчики устроили массированную атаку на Киев в ночь на 25 ноября: били дронами и ракетами. По последним данным, количество погибших в столице возросло до семи, а количество пострадавших — до 20. Аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском и Деснянском районах столицы, где были повреждены жилые дома.

359
