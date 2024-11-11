Россияне ударили дронами по домам в Николаеве: много погибших

В результате ударов дронов возникли пожары.
В ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Николаеву беспилотниками. В результате ударов погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате попадания БПЛА в городе был разрушен частный одноэтажный дом. На месте "прилета" возник пожар. Также есть разрушение квартиры на четвертом этаже четырехэтажного дома. Произошло возгорание третьего и четвертого этажей.
"Пока известно о пяти погибших. Их тела деблокировали спасатели", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, ночью 11 ноября враг нанес удар по Запорожью, в результате чего есть один погибший. Известно о 21 пострадавшем. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
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