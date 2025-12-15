- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили дронами по гражданским в Сумской области: что известно о погибших
В приграничных общинах Сумщины гражданские снова становятся мишенью вражеских ударов.
Россияне в очередной раз ударили дронами по мирным жителям Сумщины. Есть погибший человек.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Стало известно, что в Великописаревской общине 68-летний мужчина ехал на велосипеде, когда в него попал вражеский дрон.
«Как и накануне, к сожалению, человек погиб. Искренние соболезнования родным», — констатировал он.
К медикам также обратился 72-летний житель общины, пострадавший вчера от атаки российского дрона.
Он получает должную помощь от врачей.
В Глуховской общине сегодня, 15 декабря, в результате удара вражеского дрона ранения получил 60-летний мужчина.
«Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ОВА.
Ранее в Сумской области россияне сбросили авиабомбу на магазин с людьми. Есть жертвы.