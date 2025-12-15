ТСН в социальных сетях

Украина
244
1 мин

Россияне ударили дронами по гражданским в Сумской области: что известно о погибших

В приграничных общинах Сумщины гражданские снова становятся мишенью вражеских ударов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумская область

Сумская область / © Новинарня

Россияне в очередной раз ударили дронами по мирным жителям Сумщины. Есть погибший человек.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Стало известно, что в Великописаревской общине 68-летний мужчина ехал на велосипеде, когда в него попал вражеский дрон.

«Как и накануне, к сожалению, человек погиб. Искренние соболезнования родным», — констатировал он.

К медикам также обратился 72-летний житель общины, пострадавший вчера от атаки российского дрона.

Он получает должную помощь от врачей.

В Глуховской общине сегодня, 15 декабря, в результате удара вражеского дрона ранения получил 60-летний мужчина.

«Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь», — отметили в ОВА.

Ранее в Сумской области россияне сбросили авиабомбу на магазин с людьми. Есть жертвы.

