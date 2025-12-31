Россияне ударили дронами по Краматорску и Славянску: есть раненые и разрушения (фото)

Разрушения в Краматорске в результате атаки 31 декабря

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 31 декабря атаковали дронами Краматорск и Славянск Донецкой области. Зафиксированы повреждения, пострадала женщина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Краматорске оккупанты посреди ночи ударили по жилому сектору. Там ранения получила одна женщина. Спасатели оказали ей домедицинскую помощь и передали работникам «скорой».

Из-за атаки на Краматорск были повреждены жилые дома, загорелись разрушенные строительные конструкции. Чрезвычайники потушили пожар.

В то же время из-за атаки на Славянск возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться дальше.

К слову, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Одессу и Черноморск 20 «Шахедами», в результате чего пострадали пять человек. Дроны попали в многоэтажки, склады почты и повредили гражданские авто, вызвав пожары. Из-за ударов по критической инфраструктуре часть Одессы осталась без света, воды и тепла.