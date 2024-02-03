Россияне ударили дронами по объектам энергетической инфраструктуры: где есть повреждения

В ночь на субботу, 3 февраля, российские захватнические войска ударили беспилотниками Shahed по объектам энергетической инфраструктуры. Попадание произошло в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Из-за обстрелов и падений обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в городе Кривой Рог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Укрэнерго" приступили к аварийно-восстановительным сразу после окончания воздушной тревоги. В настоящее время продолжается питание потребителей.

Как сообщалось, ночью против 3 февраля российские захватчики нанесли удар по Днепропетровщине. Произошло попадание беспилотников. Без света в районе осталось около 15 тыс. человек. Кроме того, обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.

Накануне, 2 февраля, часть Кривого Рога осталась без света и тепла также из-за "прилетов" БПЛА. Более 50 тысяч жителей не имели электричества, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления. Также были обесточены две шахты.

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