Россияне ударили дронами по Одессской области: что известно о попадании

В ночь на 16 августа российская оккупационная армия атаковала беспилотниками один из портов Одесской области. Произошло попадание по одному из портов Дуная.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Российские террористы дважды за ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Основная цель — портовая и зерновая инфраструктура на юге области", — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате попаданий по порту Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. На месте "прилетов" возникли пожары. Их удалось оперативно ликвидировать.

По словам Кипера, во время этой ночной атаки прошли погибшие и пострадавшие.

Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги в ПС предупредили, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Впоследствии в области раздались взрывы.

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