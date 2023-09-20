Россияне ударили дронами по Полтавщине: есть попадание в нефтеперерабатывающий завод

Пока информации о пострадавших нет.

Ночью на среду, 20 сентября, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область беспилотниками. Произошло попадание на территории региона.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавщину. Наша ПВО хорошо отработала по враждебным БпЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге", — говорится в сообщении главы ОВА.

На месте "прилета" возник пожар. На месте удара работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.

По словам Лунина, по состоянию на данный момент (07:30 среды, 20 сентября) пострадавших нет.

Как сообщалось, в Полтавской области воздушная тревога продолжалась более четырех часов: с 00:19 до 04:46. Тогда же Воздушные силы сообщили об опасности ударных БПЛА на Сумщине и Полтавщине. Сообщалось, что в воздушное пространство страны вошли две группы дронов.

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