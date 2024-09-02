Россияне ударили дронами по Полтавщине: повреждено промышленное предприятие

Сегодня ночью, 2 сентября, российские войска атаковали Полтавщину беспилотниками. Из-за атаки повреждено административное и производственное здание промышленного предприятия.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"ПВО отработало по враждебным целям. Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здание одного из промышленных предприятий области", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, информации о травмированных не поступало.

Как сообщалось, утром РФ атаковала Киев ракетами. В частности, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели четыре автомобиля.

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