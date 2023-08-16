Россияне ударили дронами по порту в Одесской области: фото последствий

Ночью на среду, 16 августа, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по порту в Одесской области. Русские разрушили ангары с зерном.

Фото "прилетов" показал представитель Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Продолжая портово-зерновой террор, враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику. Пожары оперативно ликвидированы", — говорится в сообщении.

Назаров напомнил, ночью оккупанты атаковали юг Одесской области несколькими волнами ударных беспилотников.

В Одесской области в результате атаки разрушены ангары с зерном. Фото: ОК "Юг".

Россияне попали по территории одного из портов в Одесской области. Фото: ОК "Юг".

Российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по порту в Одесской области. Фото: ОК "Юг".

В свою очередь Измаильская окружная прокуратура начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. О Офисе генпрокурора подчеркивают, что ночью враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Подунавья.

"В результате атаки повреждений и разрушений получили элеватор, складские помещения, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника", — говорится в сообщении.

В результате атаки на порт Одесщины открыто производство. / Фото: Офис генерального прокурора

Атака дронов на Одесщину

После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины.

Впоследствии в Одесской области прогремели мощные взрывы. В ОВА проинформировали, что взрывы связаны с работой сил ПВО в регионе.

Утром в ОВА проинформировали, что россияне ударили дронами по Одесщине. Произошло попадание по одному из портов Дуная. Прошло без жертв.

Воздушные силы сообщили, какие были цели РФ и сколько беспилотников сбили силы ПВО во время атаки ночью. Известно, что Украинская ПВО уничтожила 13 вражеских дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия устроила адскую ночь! ПВО приземлило 13 "шахедов"!

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