Россияне ударили дронами по порту в Одесской области: фото последствий

Повреждены ангары с зерном.
Ночью на среду, 16 августа, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по порту в Одесской области. Русские разрушили ангары с зерном.
Фото "прилетов" показал представитель Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
"Продолжая портово-зерновой террор, враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику. Пожары оперативно ликвидированы", — говорится в сообщении.
Назаров напомнил, ночью оккупанты атаковали юг Одесской области несколькими волнами ударных беспилотников.
В свою очередь Измаильская окружная прокуратура начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. О Офисе генпрокурора подчеркивают, что ночью враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Подунавья.
"В результате атаки повреждений и разрушений получили элеватор, складские помещения, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника", — говорится в сообщении.
Атака дронов на Одесщину
После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины.
Впоследствии в Одесской области прогремели мощные взрывы. В ОВА проинформировали, что взрывы связаны с работой сил ПВО в регионе.
Утром в ОВА проинформировали, что россияне ударили дронами по Одесщине. Произошло попадание по одному из портов Дуная. Прошло без жертв.
Воздушные силы сообщили, какие были цели РФ и сколько беспилотников сбили силы ПВО во время атаки ночью. Известно, что Украинская ПВО уничтожила 13 вражеских дронов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия устроила адскую ночь! ПВО приземлило 13 "шахедов"!