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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили дронами по пяти районам Киевщины — есть жертвы и разрушения

Самая сложная ситуация, по данным местных властей, в Обуховском районе. На местах попаданий работают спасатели и медики.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Враг не перестает атаковать Киевщину ударными дронами

Враг не прекращает атаковать Киевщину ударными дронами / © Associated Press

Россияне продолжают терроризировать Киевскую область ударными дронами. За последние сутки один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших — ребенок.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

«У мужчины — травмы, он госпитализирован в больницу. Женщина и ребенок получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь им была предоставлена на месте», — отметил он.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах. Всего повреждено 15 объектов, в том числе 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи.

«Больше всего повреждений — в Обуховском районе, где повреждены 6 объектов, в том числе четыре частных домовладения. Спасательные и аварийные службы работают на местах, фиксируют последствия и помогают людям», — добавил он.

Атака по Украине 12 августа — последние новости

Россия ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По меньшей мере, один человек погиб. Есть пропавший без вести и травмированный.

В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

Россияне атаковали Украину ракетами и 129 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них реактивные), S8000 «Бандероль» и дронами-имитаторами «Пародия», сообщают Воздушные силы ВСУ. Основным направлением удара ночью была Одесская область.

Для удара оккупанты применили следующие ракеты:

  • баллистические ракеты Искандер-М/KN-23

  • 8 крылатых ракет морского базирования Калибр

  • 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69

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