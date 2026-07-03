Россияне ударили дронами по Сумщине: из-за атаки погибли две женщины, ранены

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

ночь на 3 июля российские беспилотники атаковали Роменскую общину на Сумщине. В результате попадания в частный жилой дом погибли две гражданские женщины, еще один мужчина получил ранения.

О последствиях очередной атаки российской сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

По его словам, ударный беспилотник попал в жилой дом в частном секторе. В момент атаки в доме находились люди.

Реклама

«К большому сожалению, погибли две гражданские женщины. Мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава области.

В настоящее время экстренные службы работают на месте попадания. Все последствия российской атаки уточняются.

Ранее Владимир Путин в очередной раз нафантазировал России «победы» на фронте. Он заявил, что оккупантам якобы осталось чуть больше 10 км до Сум, а до Купянска - около 2,5-5 км. Также глава Кремля цинично повторил, что целью российских войск на Сумском и Волчанском направлениях является создание так называемой зоны безопасности вдоль российской границы.

Новости партнеров