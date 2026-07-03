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Россияне ударили дронами по Сумщине: из-за атаки погибли две женщины, ранены
В ночь на 3 июля российские войска атаковали Роменскую общину в Сумской области ударными беспилотниками — в результате попадания в частный дом погибли две женщины, еще один мужчина получил ранения.
ночь на 3 июля российские беспилотники атаковали Роменскую общину на Сумщине. В результате попадания в частный жилой дом погибли две гражданские женщины, еще один мужчина получил ранения.
О последствиях очередной атаки российской сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.
По его словам, ударный беспилотник попал в жилой дом в частном секторе. В момент атаки в доме находились люди.
«К большому сожалению, погибли две гражданские женщины. Мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава области.
В настоящее время экстренные службы работают на месте попадания. Все последствия российской атаки уточняются.
Ранее Владимир Путин в очередной раз нафантазировал России «победы» на фронте. Он заявил, что оккупантам якобы осталось чуть больше 10 км до Сум, а до Купянска - около 2,5-5 км. Также глава Кремля цинично повторил, что целью российских войск на Сумском и Волчанском направлениях является создание так называемой зоны безопасности вдоль российской границы.