Россияне ударили дронами по Житомирской области: какие последствия

Прошло без жертв.
В ночь на среду, 14 августа, армия Российской Федерации снова атаковала Житомирскую область беспилотниками.
Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Сегодня ночью враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов", — говорится в сообщении.
По его словам, в результате работы противовоздушной обороны были уничтожены три дрона-камикадзе. Обломками были повреждены частные здания. Бунечко отмечает, что обошлось без жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, ночью 14 августа вражеские беспилотники атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях.