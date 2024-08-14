Россияне ударили дронами по Житомирской области: какие последствия

В ночь на среду, 14 августа, армия Российской Федерации снова атаковала Житомирскую область беспилотниками.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня ночью враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате работы противовоздушной обороны были уничтожены три дрона-камикадзе. Обломками были повреждены частные здания. Бунечко отмечает, что обошлось без жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью 14 августа вражеские беспилотники атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях.

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