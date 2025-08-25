Россияне ударили дроном по авто на Сумщине: есть жертва и раненые (фото)

Повреждения в Сумской области из-за российских ударов

Российские войска в ночь на 25 августа атаковали дронами две громады Сумской области. Из-за попадания в авто в Новослободской громаде погиб человек, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Ночью российский беспилотник ударил по гражданскому авто в Новослободской громаде. Там погиб человек, еще два человека были ранены. Пострадавшие получают помощь и их эвакуируют в безопасное место.

«В Новослободской громаде в результате попадания FPV-дрона погиб 37-летний мужчина, ранены 56-летняя женщина и 62-летний мужчина«, — уточнила Сумская ОВА.

Российские войска атаковали дронами жилой сектор Сумской громады. Там повреждены десятки частных и многоквартирный дом, другая гражданская инфраструктура.

Пострадали семь жителей Сумской громады: пятеро — из Песчанского старостата и двое жителей областного центра.

Большинство пострадавших получили помощь на месте, трое находятся в больнице в нетяжелом состоянии. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 25 августа Сумы оказались под массированной атакой со стороны России: около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий. Возникли пожары в жилых домах.

Всего ночью россияне запустили по Украине 104 дрона «Шахед» и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 76 дронов, на 15 локациях произошли «прилеты».