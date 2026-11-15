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Россияне ударили дроном по автобусу — первые детали
Оккупанты запустили ударные беспилотники по Харькову, один из них ударил по автобусу.
Сегодня, 15 ноября, в Харькове вражеский беспилотник попал в автобус.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Попадание ударного БПЛА в крышу автобуса в Киевском районе Харькова. Предварительно пострадавших нет», — коротко отметил он.
Атака по Украине 15 ноября — что известно
Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали Украину 132 дронами. ПВО обезвредила 106 из них, в том числе 61 реактивный «Шахед». Однако попадание фиксируют в 20 местах.
Этой ночью под ударом РФ находились промышленный объект в Кировоградской области и энергетическая инфраструктура, частные дома в Житомирской области.
В Киеве с утра гремели взрывы — столицу атаковали дронами.