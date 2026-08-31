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- Украина
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Россияне ударили дроном по автомобилю с детьми в одной из областей: какие последствия
Во время атаки РФ благодаря быстрой реакции родителей удалось избежать худшего, но дети нуждались в помощи медиков.
Российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Золочеве Харьковской области. В машине была семья с двумя малолетними детьми.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Из-за атаки на авто с детьми в Золочеве 7-летняя девочка и 3-летний мальчик испытали острую реакцию на стресс. Их родители не пострадали.
К счастью, семья вовремя отреагировала на опасность и успела покинуть автомобиль.
Медики осмотрели детей и оказали им необходимую помощь прямо на месте.
Напомним, накануне россияне ударили ракетой «Искандер-М» по мемориальному забегу в Берестинском районе Харьковщины. Из-за атаки погибли три человека, в том числе полицейский. Прокуратура расследует дело по статье о служебной халатности.