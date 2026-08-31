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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1256
Время на прочтение
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Россияне ударили дроном по автомобилю с детьми в одной из областей: какие последствия

Во время атаки РФ благодаря быстрой реакции родителей удалось избежать худшего, но дети нуждались в помощи медиков.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российский дрон «Шахед»

Российский дрон «Шахед» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Золочеве Харьковской области. В машине была семья с двумя малолетними детьми.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за атаки на авто с детьми в Золочеве 7-летняя девочка и 3-летний мальчик испытали острую реакцию на стресс. Их родители не пострадали.

К счастью, семья вовремя отреагировала на опасность и успела покинуть автомобиль.

Медики осмотрели детей и оказали им необходимую помощь прямо на месте.

Напомним, накануне россияне ударили ракетой «Искандер-М» по мемориальному забегу в Берестинском районе Харьковщины. Из-за атаки погибли три человека, в том числе полицейский. Прокуратура расследует дело по статье о служебной халатности.

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