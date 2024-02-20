Россияне ударили дроном по автомобилю в Харьковской области: есть погибшие

Жертвами вражеской агрессии остаются мирные украинцы.
В Харьковской области россияне дроном обстреляли гражданский автомобиль. К сожалению, погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе", – отметил он.
В автомобиле было трое пассажиров
По данным ОВА:
- 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте
- 48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение.
"Все трое – рабочие местной фермы. Возвращались по домам после работы", – констатировал Синегубов.
Ранее украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке.
Читайте также: