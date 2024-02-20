Россияне ударили дроном по автомобилю в Харьковской области: есть погибшие

В Харьковской области россияне дроном обстреляли гражданский автомобиль. К сожалению, погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе", – отметил он.

В автомобиле было трое пассажиров

По данным ОВА:

38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте

48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение.

"Все трое – рабочие местной фермы. Возвращались по домам после работы", – констатировал Синегубов.

Ранее украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

Читайте также: