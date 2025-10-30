- Дата публикации
-
Украина
Россияне ударили дроном по АЗС в Сумах: есть пострадавшие
Из-за удара дрона по заправке в Сумах есть пострадавшие.
Армия РФ ударила беспилотником по заправке в Сумах. Есть потерпевшие.
Об этом сообщает секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь.
Подробности
Как отмечается, около 11.15 зафиксировано попадание БпЛА по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. Предварительно, тип дрона — «Италмас».
«По предварительной информации, пострадали четыре человека», — отметил Кобзарь.
Кроме того, повреждены два автомобиля.
На месте работают все соответствующие службы.
Ранее стало известно, что РФ ударила дронами по железной дороге в Сумах. Есть потерпевшие.
Так, из-за удара РФ по железнодорожной станции в Сумах пострадали работники железной дороги.
«35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте», — отметил начальник Сумской военной администрации Сергей Кривошеенко.