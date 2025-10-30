Россияне ударили дроном по АЗС в Сумах: есть пострадавшие

Обстрел заправки в Сумах

Армия РФ ударила беспилотником по заправке в Сумах. Есть потерпевшие.

Об этом сообщает секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь.

Как отмечается, около 11.15 зафиксировано попадание БпЛА по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. Предварительно, тип дрона — «Италмас».

«По предварительной информации, пострадали четыре человека», — отметил Кобзарь.

Кроме того, повреждены два автомобиля.

На месте работают все соответствующие службы.

Ранее стало известно, что РФ ударила дронами по железной дороге в Сумах. Есть потерпевшие.

Так, из-за удара РФ по железнодорожной станции в Сумах пострадали работники железной дороги.

«35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте», — отметил начальник Сумской военной администрации Сергей Кривошеенко.