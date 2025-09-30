Россияне ударили дроном по дому: погибли родители и двое маленьких детей

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Ночью против 30 сентября российская оккупационная армия ударила беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины Сумской области. Погибла целая семья.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому. В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому", - подчеркнул чиновник.

Реклама

Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела четырех погибших: родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

Напомним, в результате атаки у россиян по Киеву 28 сентября погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них – 12-летняя Александра Полищук. Девочка погибла в поврежденной пятиэтажке в Соломенском районе. Мама погибшей девочки находится в больнице.