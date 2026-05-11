Россия ударила по многоэтажке большого областного центра: что известно

Столб дыма

Дополнено новыми материалами

Вечером 11 мая Россия атаковала Харьков боевым дроном. Есть попадание.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Предварительно попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в Шевченковском районе Харькова вражеский дрон попал в 12-ти этажный жилой дом.

«Попадание зафиксировано в технический этаж. Также повреждено остекление окон дома», — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информацию о пострадавших уточняют. Все экстренные службы – на месте обстрела.

По состоянию на 22:16 известно об одном человеке с острой реакцией на стресс. Медики оказывают ему помощь.

© Харьковская ОВА

Напомним, 9 мая российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Вражеский БпЛА попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе города. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали пять человек, среди них — двое 8-летних мальчиков. У всех потерпевших медики диагностировали острую реакцию на стресс.

