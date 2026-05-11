ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
643
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по многоэтажке большого областного центра: что известно

В Харькове вражеский дрон попал в 12-ти этажный жилой дом. Попадание зафиксировано в технический этаж.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Столб дыма

Столб дыма

Дополнено новыми материалами

Вечером 11 мая Россия атаковала Харьков боевым дроном. Есть попадание.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Предварительно попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в Шевченковском районе Харькова вражеский дрон попал в 12-ти этажный жилой дом.

«Попадание зафиксировано в технический этаж. Также повреждено остекление окон дома», — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информацию о пострадавших уточняют. Все экстренные службы – на месте обстрела.

По состоянию на 22:16 известно об одном человеке с острой реакцией на стресс. Медики оказывают ему помощь.

/ © Харьковская ОВА

© Харьковская ОВА

Россия бъет по Харькову — последние новости

Напомним, 9 мая российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Вражеский БпЛА попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе города. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали пять человек, среди них — двое 8-летних мальчиков. У всех потерпевших медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
643
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie