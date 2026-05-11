- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 643
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по многоэтажке большого областного центра: что известно
В Харькове вражеский дрон попал в 12-ти этажный жилой дом. Попадание зафиксировано в технический этаж.
Вечером 11 мая Россия атаковала Харьков боевым дроном. Есть попадание.
Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Предварительно попадание в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки», — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что в Шевченковском районе Харькова вражеский дрон попал в 12-ти этажный жилой дом.
«Попадание зафиксировано в технический этаж. Также повреждено остекление окон дома», — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Информацию о пострадавших уточняют. Все экстренные службы – на месте обстрела.
По состоянию на 22:16 известно об одном человеке с острой реакцией на стресс. Медики оказывают ему помощь.
Россия бъет по Харькову — последние новости
Напомним, 9 мая российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Вражеский БпЛА попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе города. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки пострадали пять человек, среди них — двое 8-летних мальчиков. У всех потерпевших медики диагностировали острую реакцию на стресс.