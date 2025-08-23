Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Днепропетровщине: есть жертвы

Оккупанты ежедневно убивают украинцев / © Getty Images

В Днепропетровской области дрон РФ атаковал микроавтобус. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«На Синельниковщине российский дрон атаковал двигавшийся по трассе микроавтобус. В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения», — уточнил он.

Кроме того, по Маломихайловской громаде россияне ударили КАБами. Есть пострадавшие. Среди них — 10-летний ребенок и еще один человек.

Напомним, Днепропетровская область подверглась очередному массированному обстрелу, в результате которого был поврежден железнодорожный узел, в частности вокзал.