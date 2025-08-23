- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 689
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Днепропетровщине: есть жертвы
Микроавтобус с людьми двигался по трассе в момент вражеского удара.
В Днепропетровской области дрон РФ атаковал микроавтобус. Погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«На Синельниковщине российский дрон атаковал двигавшийся по трассе микроавтобус. В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения», — уточнил он.
Кроме того, по Маломихайловской громаде россияне ударили КАБами. Есть пострадавшие. Среди них — 10-летний ребенок и еще один человек.
Напомним, Днепропетровская область подверглась очередному массированному обстрелу, в результате которого был поврежден железнодорожный узел, в частности вокзал.