Россияне ударили дроном по микроавтобусу: среди раненых есть ребенок

Последствия атаки

Сегодня, 18 апреля, россияне атаковали Никопольщину — ударили FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу. Есть раненые.

Об этом сообщил Александр Ганжа, глава ОВА.

«Враг ударил FPV-дроном по рейсовому микроавтобусу в Покровской громаде. Ранены 65-летний водитель и трое пассажиров — 14-летний мальчик и две женщины — 73 и 82 года. Одна женщина госпитализирована. Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 апреля россияне запустили десятки ударных беспилотников по Украине. Взрывы на фоне атаки прогремели в Запорожье, в Одесской области. Частичный блэкаут — на Черниговщине.

