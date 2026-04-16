Россияне ударили дроном по жилому дому на Сумщине: есть раненые

Из-за удара по дому в Сумской области ранения получили два человека.

Удар по дому в Сумской области

В Буринской громаде на Сумщине российский ударный дрон попал в жилой дом. В результате обстрела пострадали двое гражданских.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Что известно о состоянии раненых

По предварительным данным, 53-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в областной центр для дальнейшего лечения. Также ранение получила 45-летняя женщина — ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.

Как уже отмечалось, российские войска активно применяют беспилотники на Сумщине. Так, угроза ударов возникает примерно каждые 30 минут. Спасатели работают в сложнейших условиях — 24/7 и с постоянным риском для жизни.

