Россияне ударили дроном по жилому дому на Сумщине: есть раненые
Из-за удара по дому в Сумской области ранения получили два человека.
В Буринской громаде на Сумщине российский ударный дрон попал в жилой дом. В результате обстрела пострадали двое гражданских.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Что известно о состоянии раненых
По предварительным данным, 53-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в областной центр для дальнейшего лечения. Также ранение получила 45-летняя женщина — ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.
Как уже отмечалось, российские войска активно применяют беспилотники на Сумщине. Так, угроза ударов возникает примерно каждые 30 минут. Спасатели работают в сложнейших условиях — 24/7 и с постоянным риском для жизни.