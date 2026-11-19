Атака российского дрона / © ТСН.ua

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Российские войска нанесли удар боевым беспилотником по Салтовскому району Харькова. Дрон попал в район остановки общественного транспорта, в результате атаки есть пострадавшие. Повреждения также получили магазины. Известно о семи раненых.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своём Telegram-канале.

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«Враг нанес удар боевым дроном по Салтовскому району — по предварительным данным, есть пострадавшие», — написал мэр.

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По его словам, место попадания находится рядом с остановкой общественного транспорта. В результате российской атаки были повреждены торговые заведения.

«Попадание произошло возле остановки общественного транспорта, повреждены магазины, есть пострадавшие», — уточнил Терехов.

Мэр добавил, что осмотр места российского удара продолжается.

По состоянию на 19:16 известно, что в результате атаки РФ по Харькову есть семеро пострадавших.

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"Среди них девочка 13 лет и подросток 16-ти лет", — уточнил Терехов.

Напомним, накануне, вечером 18 ноября, российские войска нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области, поразив многоквартирный жилой дом.

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