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- Украина
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Россияне ударили дроном возле остановки в крупном городе: есть пострадавшие, повреждены магазины
В результате удара российского беспилотника пострадали семь человек.
Российские войска нанесли удар боевым беспилотником по Салтовскому району Харькова. Дрон попал в район остановки общественного транспорта, в результате атаки есть пострадавшие. Повреждения также получили магазины. Известно о семи раненых.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своём Telegram-канале.
«Враг нанес удар боевым дроном по Салтовскому району — по предварительным данным, есть пострадавшие», — написал мэр.
По его словам, место попадания находится рядом с остановкой общественного транспорта. В результате российской атаки были повреждены торговые заведения.
«Попадание произошло возле остановки общественного транспорта, повреждены магазины, есть пострадавшие», — уточнил Терехов.
Мэр добавил, что осмотр места российского удара продолжается.
По состоянию на 19:16 известно, что в результате атаки РФ по Харькову есть семеро пострадавших.
"Среди них девочка 13 лет и подросток 16-ти лет", — уточнил Терехов.
Напомним, накануне, вечером 18 ноября, российские войска нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области, поразив многоквартирный жилой дом.