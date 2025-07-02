- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 721
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили из артиллерии по больнице в Херсоне: какие последствия (фото)
Из-за российского удара пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер.
Поздним вечером 1 июля российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне . Из-за атаки разбито здание заведения здравоохранения. Есть травмированные пациенты на работниках.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Отмечается, 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки. Кроме того, двое медсестер лечатся амбулаторно.
В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также две женщины, которым 64 и 57 лет. Потерпевшие имеют взрывные травмы, контузии и различные обломочные ранения. Одна 69-летняя потерпевшая от госпитализации отказалась.
ФОТО
Напомним, в начале июня россияне дважды устроили по зданию Херсонской ОВА. Она почти полностью разрушена. Здание Херсонской ОВО уже давно не используется.