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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили из артиллерии по больнице в Херсоне: какие последствия (фото)

Из-за российского удара пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на больницу в Херсоне.

Атака на больницу в Херсоне. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Поздним вечером 1 июля российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне . Из-за атаки разбито здание заведения здравоохранения. Есть травмированные пациенты на работниках.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Отмечается, 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки. Кроме того, двое медсестер лечатся амбулаторно.

В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также две женщины, которым 64 и 57 лет. Потерпевшие имеют взрывные травмы, контузии и различные обломочные ранения. Одна 69-летняя потерпевшая от госпитализации отказалась.

ФОТО

Российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Армия РФ обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Армия РФ обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за вражеской атаки разбито здание заведения здравоохранения. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за вражеской атаки разбито здание заведения здравоохранения. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за вражеской атаки разбито здание заведения здравоохранения. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за вражеской атаки разбито здание заведения здравоохранения. / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в начале июня россияне дважды устроили по зданию Херсонской ОВА. Она почти полностью разрушена. Здание Херсонской ОВО уже давно не используется.

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Дата публикации
Количество просмотров
721
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