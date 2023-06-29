Россияне ударили из артиллерии по Херсонщине: возле собственного дома погибла женщина (фото)

Утром 29 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерскую общину в Херсонской области. Погибла женщина.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, около 07:20 утра российские военные совершили артиллерийский обстрел. В результате атаки врага местная жительница, находившаяся во дворе домовладения, получила тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна местная жительница получила ранения. Отмечается, обломками повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерскую общину на Херсонщине. / Фото: Офис генерального прокурора

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Херсонской ОВА сообщили, что пострадал 20-летний парень. У него контузия и ранение лица. В Белозерке в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере двенадцать жилых домов.

В результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере двенадцать жилых домов.

В результате удар РФ погибла женщина. / Фото: Херсонськая ОГА

Как сообщалось, 28 июня российские оккупанты нанесла удар по Волчанской общине Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли трое мужчин, находившихся возле своих домов.

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