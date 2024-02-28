Россияне ударили из артиллерии по Никополю: погибла женщина

В среду, 28 февраля, армия Путина ударила из артиллерии по Никополю, в результате чего погибла 61-летняя женщина.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняются.

"Снова кровь мирных — на руках кафиров. Террористам не отмыться от содеянного", — добавил Лысак.

Напомним, в результате российского ракетного удара на Днепр, которую захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

Добавим, в среду, 28 февраля, кафиры ударили КАБами по центру Купянска Харьковской области. По состоянию на 15.25 известно о двух погибших.

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