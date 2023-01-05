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Россияне ударили из артиллерии по селу в Запорожской области: два человека погибли, трое ранены

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел на Запорожье, фото/Запорожская ОВА / ©
Обстрел на Запорожье, фото/Запорожская ОВА / ©
Обстрел на Запорожье, фото/Запорожская ОВА / ©

Два работника сельсовета попали под обстрел, когда ехали выдавать дрова местным жителям.

Сегодня утром, 5 января, россияне из артиллерии обстреляли село Приморское в Запорожской области. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной громаде два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый — работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", — рассказал Старух.

Обстрел Запорожской области

Как сообщает Запорожская ОВА со ссылкой на данные полиции, за минувшие сутки, 4 января, оккупанты обстреляли районы 15 населенных пунктов Запорожской области. В полицию поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атаки россиян.

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Дата публикации
Просмотры
670
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