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Россияне ударили из РСЗО по магазину на Харьковщине: погибли мирные жители (фото)
Обстрел Новоплатоновки произошел утром, когда люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь.
Российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Около 10:38 вторника, 29 июля, российские оккупанты нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района.
Из-за вражеской атаки загорелся местный магазин. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще три человека получили ранения разной степени тяжести.
Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в селе Новоплатоновка люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь. Именно в это время россияне нанесли удары по мирным жителям.
Кроме того, захватчики обстреляли и село Пески-Радьковские. Там возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме. С огнем борются 13 чрезвычайников, офицер-спасатель громады и три единицы техники.
На место удара выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательства. Открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.
Напомним, российская армия устроила ночную атаку по Украине 29 июля: запустила две баллистические ракеты, 37 «Шахедов» и дронов-имитаторов. ПВО сбила и подавила 32 вражеских беспилотника, были и попадания.
В частности, в Запорожской области оккупанты нанесли авиаудар по исправительной колонии. По последним данным, там погибли 17 человек, еще 42 — получили ранения, а 40 — телесные повреждения.