Россияне ударили из РСЗО по магазину на Харьковщине: погибли мирные жители (фото)

Последствия российской атаки на Харьковскую область

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Российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Около 10:38 вторника, 29 июля, российские оккупанты нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района.

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Из-за вражеской атаки загорелся местный магазин. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

Как уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в селе Новоплатоновка люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь. Именно в это время россияне нанесли удары по мирным жителям.

Кроме того, захватчики обстреляли и село Пески-Радьковские. Там возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме. С огнем борются 13 чрезвычайников, офицер-спасатель громады и три единицы техники.

На место удара выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательства. Открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.

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Последствия российской атаки на Харьковскую область

Последствия российской атаки на Харьковскую область

Последствия российской атаки на Харьковскую область

Последствия российской атаки на Харьковскую область

Напомним, российская армия устроила ночную атаку по Украине 29 июля: запустила две баллистические ракеты, 37 «Шахедов» и дронов-имитаторов. ПВО сбила и подавила 32 вражеских беспилотника, были и попадания.

В частности, в Запорожской области оккупанты нанесли авиаудар по исправительной колонии. По последним данным, там погибли 17 человек, еще 42 — получили ранения, а 40 — телесные повреждения.