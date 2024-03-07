Россияне ударили КАБами по домам в Волчанске: погибла женщина (фото)

Утром 7 марта российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по жилой застройке пограничного города Волчанск Харьковской области. Погибла местная жительница.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Только что три КАБа по частному сектору Волчанская. Предварительно одна женщина погибла (около 40 лет) под завалами дома и одна ранена. На месте работают полиция и ГСЧС", — говорится в сообщении.

КАБы по частному сектору Волчанская.

Последствия ударов КАБ по Волчанску. / Фото: Олег Синєгубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар РФ о пограничном городе. По его словам, оккупанты атаковали управляемой авиабомбой Волчанск в 10:00. Повреждены не менее 12 частных жилых домов.

"В результате прямого попадания в частный дом погибла гражданская 40-летняя женщина. 67-летняя женщина получила травмы легкой степени, без госпитализации", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщалось, ночью против 7 марта российские дроны ударили по учебному полигону на Харьковщине. В результате удара жертв и пострадавших нет.

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