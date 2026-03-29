Россияне ударили КАБами по Краматорску: среди погибших 13-летний мальчик

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Реклама

В воскресенье, 29 марта, российская террористическая армия нанесла удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. По состоянию на 14:20 было известно о 8 раненых и трех погибших, среди которых — 13-летний мальчик.

Об этом сообщил представитель полиции Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Суспільне».

По его словам, количество пострадавших в результате российского удара может увеличиваться, поскольку враг сбросил авиабомбы в людных местах.

Реклама

«Сегодня по Краматорску было нанесено несколько ударов. Это разные части города. Сейчас на всех локациях работают следственно-оперативные группы, объезд осуществляют парамедики. Предварительно это были удары управляемыми авиабомбами», — сообщил Павел Дяченко.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что погибшему в Краматорске мальчику было 13 лет.

«Раненые — в возрасте от 20 до 85 лет», — добавил он.

По словам Филашкина, в городе повреждено много многоэтажек.

Реклама

«На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем», — сообщил руководитель области.

Видео последствий удара российских террористов по гражданской инфраструктуре города Краматорска опубликовало издание «Радио Свобода».

Вадим Филашкин добавил к своему сообщению фото ужасных разрушений.

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия российского удара по Краматорску / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

«Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей. За каждую разрушенную жизнь, за каждый уничтоженный дом они обязательно будут отвечать», — написал начальник Донецкой ОВА.

Реклама

Напомним, в субботу, 28 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому сектору села Очкино Зноб-Новгородской общины на Сумщине. В результате прямого попадания в частный дом погибла местная жительница, еще три человека получили ранения.