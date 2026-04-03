Россияне ударили КАБами по Шостке: есть жертва и пострадавшие

Последствия атаки

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«В результате одного из ударов по Шостке погибла 59-летняя женщина. Среди раненых — ее родные. В это утро враг ударил по Шостке четырьмя КАБами. Под ударом — частные жилые дома, многоэтажка», — отметил он.

На месте вражеского удара

Все последствия атаки выясняются.

Ранее сообщалось, что российские войска 3 апреля совершают очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракетного вооружения и дронов.