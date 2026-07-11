- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2381
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили КАБами по областному центру — четверо погибших, среди них ребенок
Сейчас известно о четырех погибших и семерых пострадавших. Всех пострадавших госпитализировали.
Сегодня, 11 июля, оккупанты атаковали Заречный район Сум управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«На эту минуту подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам. Еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Спасательная операция продолжается. Информация уточняется», — отметил он.
И.о. городского головы Артем Кобзарь уточнил, что среди погибших есть ребенок.
Напомним, российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. Из-за этой атаки РФ 9 июля травмы получил один человек.
Также россияне атакуют горожан в Херсоне. Утром враг сбросил взрывчатку на женщину, она получила травмы.