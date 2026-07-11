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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2381
Время на прочтение
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Россияне ударили КАБами по областному центру — четверо погибших, среди них ребенок

Сейчас известно о четырех погибших и семерых пострадавших. Всех пострадавших госпитализировали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россияне терроризируют население Сумщины

Россияне терроризируют население Сумщины / © Associated Press

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Сегодня, 11 июля, оккупанты атаковали Заречный район Сум управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«На эту минуту подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам. Еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Спасательная операция продолжается. Информация уточняется», — отметил он.

И.о. городского головы Артем Кобзарь уточнил, что среди погибших есть ребенок.

Напомним, российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. Из-за этой атаки РФ 9 июля травмы получил один человек.

Также россияне атакуют горожан в Херсоне. Утром враг сбросил взрывчатку на женщину, она получила травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
2381
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