Россияне ударили КАБами по областному центру — четверо погибших, среди них ребенок

Россияне терроризируют население Сумщины / © Associated Press

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Сегодня, 11 июля, оккупанты атаковали Заречный район Сум управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«На эту минуту подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам. Еще семь пострадавших уже доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Спасательная операция продолжается. Информация уточняется», — отметил он.

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И.о. городского головы Артем Кобзарь уточнил, что среди погибших есть ребенок.

Напомним, российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. Из-за этой атаки РФ 9 июля травмы получил один человек.

Также россияне атакуют горожан в Херсоне. Утром враг сбросил взрывчатку на женщину, она получила травмы.

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