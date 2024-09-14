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Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: повреждены дома

Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: повреждены дома

Враг продолжает наносить удары по украинской территории. / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает наносить удары по гражданским объектам.

Россияне ударили двумя КАБами по поселку Золочев Харьковской области 13 сентября в 22:55.

Об этом сообщил Общественное. Харьков глава громады Виктор Коваленко, — говорится в информации в социальных сетях СМИ.

По его предварительным данным, повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и энергосети. Жертв нет.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал о ситуации в Харьковской области и накануне. По его словам, там выросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.

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