Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: повреждены дома

Враг продолжает наносить удары по гражданским объектам.
Россияне ударили двумя КАБами по поселку Золочев Харьковской области 13 сентября в 22:55.
Об этом сообщил Общественное. Харьков глава громады Виктор Коваленко, — говорится в информации в социальных сетях СМИ.
По его предварительным данным, повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и энергосети. Жертв нет.
Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал о ситуации в Харьковской области и накануне. По его словам, там выросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.
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