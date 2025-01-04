Россияне ударили КАБами по приграничному городу на Черниговщине: куда попал враг (фото)

Вечером в субботу, 4 января, российская террористическая армия нанесла авиаудар по пограничному городу Семеновка Черниговской области. На жилой массив в центре города враг сбросил 4 КАБа.

Об этом сообщили в Черниговской ОВА.

В результате российской атаки повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.

Фото: Национальная полиция Украины

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых, им оказывают необходимую помощь.

Фото: Национальная полиция Украины

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: Национальная полиция Украины

На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

Напомним, 4 января враг нанес авиационный удар по Свеской громаде Шосткинского района Сумской области. Российский КАБ разрушил целый подъезд в жилой многоэтажке.

Читайте также: