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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили КАБом на Днепропетровщине: заживо сгорели два человека

Оккупанты атаковали село Великомихайловка. Спасатели достали из автомобиля погибших людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте трагедии

На месте трагедии

Сегодня, 12 июля, россияне сбросили КАБ на село Великомихайловка. Спасатели обнаружили тела двух человек. Погибли они в машине.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

«В результате обстрела загорелся легковой автомобиль. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне машины обгоревшие тела двух человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на годовалого ребенка. Трагедия случилась, когда бабушка с ребенком находилась во дворе. Ребенок погиб, а женщина получила травмы.

После деоккупации в ноябре 2022 Херсон остается прифронтовым городом, где россияне ежедневно атакуют украинцев.

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