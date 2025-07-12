Россияне ударили КАБом на Днепропетровщине: заживо сгорели два человека

На месте трагедии

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Сегодня, 12 июля, россияне сбросили КАБ на село Великомихайловка. Спасатели обнаружили тела двух человек. Погибли они в машине.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

«В результате обстрела загорелся легковой автомобиль. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне машины обгоревшие тела двух человек», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на годовалого ребенка. Трагедия случилась, когда бабушка с ребенком находилась во дворе. Ребенок погиб, а женщина получила травмы.

После деоккупации в ноябре 2022 Херсон остается прифронтовым городом, где россияне ежедневно атакуют украинцев.