- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили КАБом на Днепропетровщине: заживо сгорели два человека
Оккупанты атаковали село Великомихайловка. Спасатели достали из автомобиля погибших людей.
Сегодня, 12 июля, россияне сбросили КАБ на село Великомихайловка. Спасатели обнаружили тела двух человек. Погибли они в машине.
Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
«В результате обстрела загорелся легковой автомобиль. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в салоне машины обгоревшие тела двух человек», — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на годовалого ребенка. Трагедия случилась, когда бабушка с ребенком находилась во дворе. Ребенок погиб, а женщина получила травмы.
После деоккупации в ноябре 2022 Херсон остается прифронтовым городом, где россияне ежедневно атакуют украинцев.