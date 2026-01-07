ТСН в социальных сетях

Украина
57
1 мин

Россияне ударили КАБом на Запорожье: ранены четыре человека, среди них дети

В Запорожской области в результате вражеской атаки управляемой авиабомбой ранения получили четверо мирных жителей, в том числе двое детей.

Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате атаки разрушен жилой дом, также поврежден автомобиль.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров в официальном Telegram-канале.

Ранения получили четыре человека: 42-летний мужчина, 38-летняя женщина, а также двое детей — 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Запорожской области.

57
