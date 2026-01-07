- Дата публикации
Россияне ударили КАБом на Запорожье: ранены четыре человека, среди них дети
В Запорожской области в результате вражеской атаки управляемой авиабомбой ранения получили четверо мирных жителей, в том числе двое детей.
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате атаки разрушен жилой дом, также поврежден автомобиль.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров в официальном Telegram-канале.
Ранения получили четыре человека: 42-летний мужчина, 38-летняя женщина, а также двое детей — 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Запорожской области.