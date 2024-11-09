Россияне ударили КАБом по Харькову: повреждена многоэтажка

Взрывной волной выбита часть окон.
Вечером в субботу, 9 ноября, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Харькову.
Как сообщил городской глава Игорь Терехов, прилет произошел недалеко от многоэтажки в Слободском районе города.
"Взрывной волной выбита часть окон. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", — написал он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание КАБ произошло недалеко от одного из гипермаркетов.
Напомним, в ночь на 9 ноября в Харькове произошел прилет КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.
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